Spettacolo in Champions, Kvara show trascina il PSG: 5-4 al Bayern Monaco
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(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Paris Saint-Germain batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League, una partita ricca di emozioni e di gol che lascia tutto aperto in vista del ritorno. Kane porta in vantaggio i bavaresi su rigore al 17' pt, poi Kvaratskhelia pareggia al 25' pt e Joao Neves la ribalta al 33' pt.
Al 41' pt arriva il 2-2 di Olise, ma al 50' pt il Psg torna in vantaggio con un rigore di Dembelé. All'11' st Kvaratskhelia trova la doppietta personale, poi al 13' st Dembelé segna il 5-2. Il Bayern risponde al 20' st con Upamecano e al 23' st con Luis Diaz. Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo a Monaco di Baviera. (ANSA).
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