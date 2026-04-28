Ufficiale Champions, le formazioni ufficiali di PSG-Bayern: le scelte di Luis Enrique e Kompany

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La Champions League entra nel vivo e la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco in programma alle 21 promette spettacolo e intensità.

La Champions League entra nel vivo e la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco in programma alle 21 promette spettacolo e intensità. I parigini si schierano con il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Safonov, mentre la linea difensiva è composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. Proprio il rientro del terzino portoghese rappresenta una delle notizie più rilevanti per il tecnico parigino, che ritrova anche Vitinha a centrocampo. In mezzo completano il reparto Zaïre-Emery e João Neves, mentre in attacco il tridente è di quelli di grande impatto: Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Il Bayern risponde con Kane e la qualità di Musiala

Dall’altra parte il Bayern Monaco replica con un 4-2-3-1 ben collaudato. In porta c’è Neuer, protetto dal quartetto difensivo composto da Stanisic, Upamecano, Tah e Davies. In mediana Kimmich e Pavlović garantiscono equilibrio e qualità nella gestione del pallone, mentre sulla trequarti spazio a Olise, Musiala e Luis Díaz, a supporto dell’unica punta Harry Kane, riferimento offensivo dei bavaresi.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.