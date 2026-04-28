PSG-Bayern è nella storia: è la semifinale di Champions con più gol segnati
Una partita spettacolare e ricca di colpi di scena quella andata in scena al Parco dei Principi, dove si è appena conclusa la semifinale d’andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il match si è chiuso con il successo dei parigini per 5-4, al termine di una sfida intensa e spettacolare destinata a entrare nella storia della competizione.
PSG-Bayern Monaco è nella storia della Champions
Come riportato da Opta, si tratta della semifinale con il maggior numero di gol mai realizzati nella storia della Champions League, sia considerando il primo tempo (cinque reti complessive) sia l’intera partita (nove gol totali). Un dato che certifica l’eccezionalità di una gara già destinata a rimanere negli annali del calcio europeo.
9 - Questa è stata la semifinale con più gol segnati nella storia della #UEFAChampionsLeague, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove). Spettacolare.#PSGBayern https://t.co/49uCl1dNKC— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 28, 2026
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