PSG-Bayern è nella storia: è la semifinale di Champions con più gol segnati

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Un dato che certifica l’eccezionalità di una gara già destinata a rimanere negli annali del calcio europeo.

Una partita spettacolare e ricca di colpi di scena quella andata in scena al Parco dei Principi, dove si è appena conclusa la semifinale d’andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il match si è chiuso con il successo dei parigini per 5-4, al termine di una sfida intensa e spettacolare destinata a entrare nella storia della competizione.

PSG-Bayern Monaco è nella storia della Champions

Come riportato da Opta, si tratta della semifinale con il maggior numero di gol mai realizzati nella storia della Champions League, sia considerando il primo tempo (cinque reti complessive) sia l’intera partita (nove gol totali). Un dato che certifica l’eccezionalità di una gara già destinata a rimanere negli annali del calcio europeo.