Ufficiale Caso Vinicius-Prestianni, c'è la decisione della Uefa: stangata per il talento del Benfica

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Arriva una pesante decisione disciplinare da parte della UEFA nei confronti di Gianluca Prestianni. Il talento del Benfica è stato squalificato per sei partite dopo quanto accaduto nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, quando offese platealmente Vinicius Junior, scatenando l'ira di quest'ultimo e causando l'interruzione del gioco. La motivazione è chiara: “condotta discriminatoria (ovvero omofoba, ma non razzista)”. La sanzione prevede tre giornate effettive e altre tre con la condizionale per un periodo di due anni. Una delle partite di stop è già stata scontata nel ritorno dei play-off disputato a Madrid, mentre le restanti dovranno essere scontate in competizioni UEFA per club oppure con la nazionale argentina in ambito FIFA.

Il club portoghese ha confermato il provvedimento attraverso una nota ufficiale: “Sport Lisboa e Benfica comunica di essere stata informata dalla UEFA della sanzione inflitta al giocatore Prestianni per l’utilizzo di linguaggio omofobo durante la partita Benfica-Real Madrid. Il giocatore è stato sanzionato con una squalifica di 6 giornate, di cui 3 con la condizionale per 2 anni”.