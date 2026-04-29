Ufficiale
Atletico Madrid-Arsenal, le formazioni ufficiali: Lookman dal 1' da esterno nel 4-4-2
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Sono ufficiali le formazioni di Atletico Madrid-Arsenal, seconda semifinale di Champions League che vedrà in campo i Colchoneros contro la capolista della Premier:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez.
Allenatore: Simeone.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapiè; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres.
Allenatore: Arteta.
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