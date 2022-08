Playoff Champions, i risultati: sorpresa Maccabi ai gironi, domani gli ultimi 3 match

Si sono disputate stasera tre partite valide per il ritorno dei playoff di Champions League.

Si sono disputate stasera tre partite valide per il ritorno dei playoff di Champions League. Il Benfica bissa il successo dell'andata e non lascia scampo alla Dinamo Kiev, sconfitta con un netto 3-0. Passa anche il Viktoria Plzen, che batte in rimonta il Qarabag. Tremenda beffa per la Stella Rossa di Stankovic, eliminata da un autogol al 90'.

VIKTORIA PLZEN (Repubblica Ceca) - QARABAG (Azerbaigian) 2-1: 38' Ozobic, 58' Kopic (V), 73' Kliment (V). Risultato andata: 0-0

BENFICA (Portogallo) - DINAMO KIEV (Ucraina) 3-0: 27' Otamendi, 40' Rafa Silva, 42' Neres . Risultato andata: 2-0

STELLA ROSSA (Serbia) - MACCABI HAIFA (Israele) 2-2: 27' Pesic, 43' Ivanic, 45'+5 Sundgren (M), 90' aut. Pavkov . Risultato andata: 2-3

Il quadro si completerà domani con i restanti incontri:

DINAMO ZAGABRIA (Croazia) - BODO/GLIMT (Norvegia)

TRABZONSPOR (Turchia) - COPENAGHEN (Danimarca)

PSV EINDHOVEN (Olanda) - RANGERS (Scozia)