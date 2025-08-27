Playoff Champions, il Fenerbahce di Mourinho eliminato dal Benfica! Risultati e verdetti
Con il Qarabag qualificato in Champions League, arrivano anche altre tre fortunate ad aggiungersi. Nelle partite di ritorno degli spareggi infatti il Club Brugge demolisce i Rangers con ben sei reti, il Copenaghen invece dopo la gara d'andata in parità trova due gol che regalano il pass per la competizione prestigiosa.
Chiude la grande sfida della serata, Benfica-Fenerbahce: il destino vuole che un giocatore turco, Aktürkoğlu, butti direttamente fuori dal torneo José Mourinho e i suoi canarini. Dopo cinque minuti di recupero interminabili, le Aquile portoghesi si lasciano andare ai festeggiamenti per la qualificazione conquistata di misura.
Questo il programma completo dei playoff:
Ritorno
Martedì 26 agosto
Pafos - Stella Rossa 1-1
Sturm Graz - Bodø/Glimt 2-1
Kairat Almaty - Celtic 0-0 (3-2 d.c.r.)
Mercoledì 27 agosto
Qarabag - Ferencváros 2-3
Copenhagen - Basilea 2-0
Benfica - Fenerbahce 1-0
Club Brugge - Rangers 6-0
Andata
Martedì 19 agosto
Ferencvaros - Qarabag 1-3
Stella Rossa - Pafos 1-2
Rangers - Club Brugge 1-3
Mercoledì 20 agosto
Bodø/Glimt - Sturm Graz 5-0
Celtic - Kairat Almaty 0-0
Basilea - Copenhagen 1-1
Fenerbahçe - Benfica 0-0
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro