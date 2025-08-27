Ufficiale

Playoff Champions, il Fenerbahce di Mourinho eliminato dal Benfica! Risultati e verdetti

Playoff Champions, il Fenerbahce di Mourinho eliminato dal Benfica! Risultati e verdettiTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Ieri alle 23:07Champions League
di Francesco Carbone

Con il Qarabag qualificato in Champions League, arrivano anche altre tre fortunate ad aggiungersi. Nelle partite di ritorno degli spareggi infatti il Club Brugge demolisce i Rangers con ben sei reti, il Copenaghen invece dopo la gara d'andata in parità trova due gol che regalano il pass per la competizione prestigiosa.

Chiude la grande sfida della serata, Benfica-Fenerbahce: il destino vuole che un giocatore turco, Aktürkoğlu, butti direttamente fuori dal torneo José Mourinho e i suoi canarini. Dopo cinque minuti di recupero interminabili, le Aquile portoghesi si lasciano andare ai festeggiamenti per la qualificazione conquistata di misura.

Questo il programma completo dei playoff:
Ritorno
Martedì 26 agosto

Pafos - Stella Rossa 1-1
Sturm Graz - Bodø/Glimt 2-1
Kairat Almaty - Celtic 0-0 (3-2 d.c.r.)

Mercoledì 27 agosto

Qarabag - Ferencváros 2-3
Copenhagen - Basilea 2-0
Benfica - Fenerbahce 1-0
Club Brugge - Rangers 6-0

Andata

Martedì 19 agosto

Ferencvaros - Qarabag 1-3
Stella Rossa﻿ - Pafos 1-2
Rangers - Club Brugge﻿ 1-3

Mercoledì 20 agosto

Bodø/Glimt - Sturm Graz 5-0
Celtic - Kairat Almaty 0-0
Basilea - Copenhagen 1-1
Fenerbahçe - Benfica 0-0