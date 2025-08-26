Ufficiale Playoff Champions, tante sorprese: eliminati Celtic e Stella Rossa. Risultati e verdetti

Tante sorprese nei preliminari di Champions League. Dopo l'exploit dei kazaki del Kairat Almaty, che hanno eliminato il Celtic, arriva un altro verdetto inaspettato nelle sfide di ritorno dei playoff di accesso alla fase campionato della Champions League. La Stella Rossa di Rade Krunic e Marko Arnautovic viene eliminata dal Pafos, formazione cipriota che, forte del 2-1 maturato in trasferta nella gara d'andata, riesce a staccare il pass grazie all'1-1 di stasera. Ivanic porta i serbi in vantaggio nella ripresa ma al 90' è Jaja a firmare la rete storica.

Nell'altra sfida terminata da poco, il Bodo/Glimt perde 2-1 contro lo Sturm Graz ma è una sconfitta dolcissima in virtù del 5-0 ottenuto sei giorni fa: i norvegesi, così come il Pafos e il Kairat, sono per la prima volta nella loro storia qualificati alla prima fase della Champions League.

Pafos - Stella Rossa 1-1

Sturm Graz - Bodø/Glimt 2-1

Kairat Almaty - Celtic 0-0 (3-2 d.c.r.)