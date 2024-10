Posto extra in Champions, al momento l'Italia è fuori: il ranking aggiornato

Dopo la tre giorni di coppe europee cambia il ranking per federazioni che determinerà due posti extra per la Champions League 2025/26. Bene ma non benissimo le nostre squadre, che portano cinque vittorie, grazie a Inter, Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina; l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle sconfitte di Bologna, Milan e Roma. Al momento siamo fuori dalle prime due posizioni, così come la Germania, altra federazione che ha avuto come noi il posto aggiuntivo in questa edizione di Champions. Sorprendono Portogallo e Repubblica Ceca, tra le big l'unica nazione che ha perso una rappresentante è la Francia, che ha già salutato il Lens ai playoff di Conference League. Questa è la Top 10 aggiornata:

1. Portogallo (5/5) 7.000 punti

2. Repubblica Ceca (4/5) 6.900

3. Inghilterra (7/7) 6.714

4. Germania (8/8) 6.375

5. Francia (6/7) 6.214

6. Italia (8/8) 6.125

7. Svezia (3/4) 5.500

8. Belgio (5/5) 5.200

9. Spagna (7/7) 5.143

10. Norvegia (2/4) 4.875

- - -

Questo il contributo che sta dando ciascuna squadra italiana al ranking stagionale, il coefficiente è dato dalla media complessiva dei punti ottenuti. Nel caso delle partecipanti alla Champions League è già stato aggiunto a ognuna un bonus piazzamento di 6.000 punti, che è il punteggio minimo che possono ottenere:

1. Juventus 10.000 punti

2. Atalanta 9.000

3. Inter 9.000

4. Bologna 7.000

5. Milan 6.000

6. Lazio 4.000

7. Fiorentina 3.000

8. Roma 1.000