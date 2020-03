Pres. Barça ammette: "Setien? Non possiamo essere troppo soddisfatti..."

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha commentato la scelta di giocare a porte chiuse col Napoli ma ha parlato anche di Setién: "Non posso essere troppo soddisfatto - le sue parole - ma siamo primi in classifica e possiamo ancora migliorare molto. Abbiamo fiducia in lui, ci vuole pazienza. So che lui piace ai catalani. Lo abbiamo scelto per avere un nuovo impulso e per continuare con il modello di Cruyff" le sue parole. Come a dire: bene ma non benissimo, risultati alla mano, la sua avventura a Barcellona.