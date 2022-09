PSG-Juventus, le formazioni ufficiali: Galtier col tridente. Vlahovic-Milik dal 1'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state rese note le formazioni ufficiali di PSG-Juventus, esordio nella Champions 2022/23 per le due formazioni: non ci sono sorprese, con parigini e torinesi che schierano i ventidue previsti all'esordio. Cambio di modulo per Allegri, che adatta Danilo a difensore centrale e schiera larghi Cuadrado e Kostic, con Milik alla prima gara con Vlahovic come compagno d'attacco.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Neymar, Mbappe, Messi.

Allenatore: Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.

Allenatore: Allegri.