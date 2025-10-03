Psv-Napoli, previsto nuovo esodo azzurro: info su prezzi e vendita libera

È partita ieri la vendita dei biglietti per i tifosi azzurri in vista di PSV-Napoli, terza giornata della fase a gironi di Champions League, in programma martedì 21 ottobre alle ore 21. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport, sottolineando come ci siano tutte le condizioni per un altro esodo azzurro e un settore ospiti al completo, proprio come accaduto nella prima trasferta europea della stagione.

La prelazione è riservata inizialmente ai possessori di Fidelity Card. Da lunedì prossimo, in caso di tagliandi residui, scatterà la vendita libera. Il costo del biglietto è fissato a 50 euro.