Eurorivali - Qarabag, massimo risultato col minimo sforzo: 1-0 al fanalino di coda Kapaz

Eurorivali - Qarabag, massimo risultato col minimo sforzo: 1-0 al fanalino di coda KapazTuttoNapoli.net
di Francesco Carbone

Il Qarabag fa il minimo indispensabile e porta a casa un’altra vittoria: 1-0 sul Kapaz, fanalino di coda del campionato azero. Dopo il 2-0 rifilato al Copenaghen in Champions League, gli eurorivali del Napoli confermano il buon momento anche in patria, imponendosi all’Azersun Arena di Baku grazie al gol decisivo di Mmaee al 38’ del primo tempo, nella sfida valida per la settima giornata. Un successo che consente alla squadra di Qurban Qurbanov di salire al secondo posto a quota 13 punti in classifica.