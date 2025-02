Ufficiale PSV-Juventus, le formazioni: tre ex Serie A dal 1', Motta conferma l'attacco dell'Inter

Alle ore 21 scende in campo la Juventus che si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions League nel ritorno del playoff sul campo del PSV (2-1 per la Vecchia Signora dopo la partita d'andata).

Una sola novità per Thiago Motta nella scelta della formazione, con il ballottaggio per una maglia da titolare tra Nico Gonzalez e Yildiz che si risolve in favore dell'argentino. In attacco c'è Kolo Muani (in panchina ancora Vlahovic) arretra invece a centrocampo Koopmeiners, con McKennie che dovrebbe agire sulla trequarti. Ancora adattato in difesa, invece, Weah. In casa PSV da segnalare la presenza nell'undici iniziale di tre ex giocatori di Serie A come Flamingo, Schouten e Perisic.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior, Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

A disposizione: Drommel, Schiks, Karsdorp, Malacia, Obispo, Bakayoko, Til, Drouiech, Babadi, Land, Uneken, Nagalo.

Allenatore: Peter Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Vlahovic, Yildiz, Thuram, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.