Ranking UEFA, obiettivo è riavere 5^ posto in Champions: la situazione
Riparte la corsa al quinto posto Champions. Le prime due serate del massimo torneo continentale hanno iniziato a muovere il ranking che giocoforza è ancora poco indicativo. Questa sera tocca al Napoli, che avrà la possibilità di dare un'ulteriore spinta al nostro movimento. La prossima settimana entreranno poi in scena le squadre di Europa League, con l'Italia rappresentata da Roma e Bologna mentre il 2 ottobre tocca alla Conference League con la nostra Fiorentina. Ecco pertanto lo scenario a oggi, ricordiamo che il posto extra spetterà alle due federazioni col coefficiente più alto:
1. Cipro (3 squadre in corsa su 4) 5.750 punti
2. Danimarca (2 su 4) 5.375
- - -
3. Polonia (4 su 4) 4.875
4. Inghilterra (9 su 9) 4.833
5. Portogallo (4 su 5) 4.800
6. Belgio (3 su 5) 4.500
7. Azerbaigian (1 su 4) 4.375
8. Spagna (8 su 8) 4.250
9. Italia (7 su 7) 4.142
10. Germania (7 su 7) 4.000
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 8.000
2. Juventus 7.000
3. Napoli 6.000
4. Atalanta 6.000
5. Fiorentina 2.000
6. Roma 0
7. Bologna 0
Punti totali: 29.000 - Media: 4.142
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 125.500
2. Bayern Monaco 116.250
3. Inter 115.250
4. Liverpool 109.500
5. Manchester City 108.750
6. Paris Saint-Germain 102.500
7. Borussia Dortmund 91.750
8. Bayer Leverkusen 91.250
9. Barcellona 89.250
10. Benfica 83.750
11. Atletico Madrid 83.500
12. Roma 83.500
13. Arsenal 83.000
14. Chelsea 82.000
15. Eintracht Francoforte 80.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 71.000
18. Feyenoord 70.000
19. West Ham 69.000
20. Brugge 66.750
21. Milan 66.000
23. Fiorentina 64.500
28. Juventus 60.250
31. Lazio 59.000
33. Napoli 57.000
98. Bologna 17.017
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 95.672
2. Italia 85.088
3. Spagna 79.203
4. Germania 75.117
5. Francia 68.248
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 61.866
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 57.466
8. Belgio 55.350
9. Turchia 43.600
10. Repubblica Ceca 40.500
11. Grecia 37.712
12. Norvegia 36.987
13. Polonia 35.875
14. Danimarca 35.231
15. Austria 31.850
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
