Ranking UEFA, obiettivo è riavere 5^ posto in Champions: la situazione

Riparte la corsa al quinto posto Champions. Le prime due serate del massimo torneo continentale hanno iniziato a muovere il ranking che giocoforza è ancora poco indicativo. Questa sera tocca al Napoli, che avrà la possibilità di dare un'ulteriore spinta al nostro movimento. La prossima settimana entreranno poi in scena le squadre di Europa League, con l'Italia rappresentata da Roma e Bologna mentre il 2 ottobre tocca alla Conference League con la nostra Fiorentina. Ecco pertanto lo scenario a oggi, ricordiamo che il posto extra spetterà alle due federazioni col coefficiente più alto:

1. Cipro (3 squadre in corsa su 4) 5.750 punti

2. Danimarca (2 su 4) 5.375

- - -

3. Polonia (4 su 4) 4.875

4. Inghilterra (9 su 9) 4.833

5. Portogallo (4 su 5) 4.800

6. Belgio (3 su 5) 4.500

7. Azerbaigian (1 su 4) 4.375

8. Spagna (8 su 8) 4.250

9. Italia (7 su 7) 4.142

10. Germania (7 su 7) 4.000

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 8.000

2. Juventus 7.000

3. Napoli 6.000

4. Atalanta 6.000

5. Fiorentina 2.000

6. Roma 0

7. Bologna 0

Punti totali: 29.000 - Media: 4.142

- - -

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 125.500

2. Bayern Monaco 116.250

3. Inter 115.250

4. Liverpool 109.500

5. Manchester City 108.750

6. Paris Saint-Germain 102.500

7. Borussia Dortmund 91.750

8. Bayer Leverkusen 91.250

9. Barcellona 89.250

10. Benfica 83.750

11. Atletico Madrid 83.500

12. Roma 83.500

13. Arsenal 83.000

14. Chelsea 82.000

15. Eintracht Francoforte 80.000

16. Manchester United 76.500

17. Atalanta 71.000

18. Feyenoord 70.000

19. West Ham 69.000

20. Brugge 66.750

21. Milan 66.000

23. Fiorentina 64.500

28. Juventus 60.250

31. Lazio 59.000

33. Napoli 57.000

98. Bologna 17.017

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28

Quattro posti Champions 2027/28

1. Inghilterra 95.672

2. Italia 85.088

3. Spagna 79.203

4. Germania 75.117

5. Francia 68.248

Tre posti Champions 2027/28

6. Olanda 61.866

Due posti Champions 2027/28

7. Portogallo 57.466

8. Belgio 55.350

9. Turchia 43.600

10. Repubblica Ceca 40.500

11. Grecia 37.712

12. Norvegia 36.987

13. Polonia 35.875

14. Danimarca 35.231

15. Austria 31.850