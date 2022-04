Real Madrid, Ancelotti guarito dal Covid: in panchina questa sera contro il Chelsea

Attraverso i propri canali ufficiali, il club spagnolo ha annunciato che Carlo Ancelotti è risultato negativo al test per il Covid-19.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Ottime notizie per il Real Madrid. Attraverso i propri canali ufficiali, il club spagnolo ha annunciato che Carlo Ancelotti è risultato negativo al test per il Covid-19. Il tecnico italiano, quindi, potrà recarsi a Londra nelle prossime ore per raggiungere il ritiro della squadra e siederà in panchina nella sfida di stasera (ore 21:00) contro il Chelsea.