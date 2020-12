Real Madrid, Casemiro: "Domani una finale, ma se sarà Europa League la vinceremo!"

Match delicato quello in programma domani in Champions, dove l'Inter di Conte sarà impegnata nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Nell'altra sfida del girone ecco il Real Madrid, chiamato alla vittoria per non dilapidare non solo le possibilità di qualificazione agli ottavi ma anche la possibilità di retrocedere in Europa League. Il giocatore dei blancos Casemiro ha presentato il match in conferenza stampa: "Domani non solo io, tutto lo spogliatoio e la società sappiamo che è una finale. Dobbiamo affrontarla così. In questo club la finale non si gioca, si vince. Andiamo con il cuore, con l’anima. L’abbiamo preparato bene, in campo devi dare tutto. Conosciamo l’importanza di questa partita. Sappiamo che è la partita più importante dell’anno. È una finale, daremo tutto, è una partita per dare tutto. Non pensiamo ad altro che alla vittoria. C’è un avversario che è primo nel girone, dobbiamo rispettarlo. Ma dipende da noi. È una finale e non stiamo pensando a un altro risultato. Vogliamo giocare alla morte domani, vogliamo solo la vittoria. Se vinciamo, siamo dentro” .

Europa League? “Non vedo nemmeno questa possibilità. So che c’è la possibilità, ma se non puoi giocare la Champions League non saremo felici, ma vorremo giocare l’Europa League e vincerla. Pensiamo solo in vittoria, ma questo club vive di titoli “.