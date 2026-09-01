Rivali Champions, che colpo del Man City: è fatta per Enzo Fernandez dal Chelsea
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Colpo da novanta del Manchester City nell’ultimo giorno di mercato: il club inglese ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per Enzo Fernandez.
È Enzo Fernandez il grande colpo del Manchester City nell’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista argentino è a un passo dal trasferimento dal Chelsea: come riferito da Sky Sport, il club allenato da Enzo Maresca ha raggiunto l’accordo per l’operazione e il giocatore è atteso già nel pomeriggio a Manchester. Un rinforzo di assoluto livello per la squadra inglese, rivale del Napoli in Champions League.
Operazione da oltre 120 milioni
Restano ancora da definire le cifre esatte dell’affare, ma il Chelsea potrebbe incassare una somma superiore ai 120-130 milioni di euro dalla cessione di Enzo Fernandez. Un investimento importante per il Manchester City, che si assicura così uno dei centrocampisti più importanti del panorama internazionale.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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