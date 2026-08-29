Ufficiale Champions League, il programma della 1a giornata: Inter a Madrid e Roma da Lukaku

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La UEFA ha reso noto poco fa il calendario di Champions League, dopo il sorteggio di giovedì scorso. La prima italiana a scendere in campo sarà l'Inter, che sarà subito di scena a Madrid contro il Real martedì 8 settembre alle 21. Il giorno dopo toccherà al Napoli, al Maradona contro l'Arsenal, mentre giovedì 10 la Roma di Gasperini giocherà in Turchia contro il Fenerbahce alle 18.45 e il Como ospiterà il Lipsia al Sinigaglia.

Il programma della prima giornata di Champions League:

Martedì 8 settembre 2026

18:45 AEK Atene-LASK

18:45 Club Brugge-Aston Villa

21:00 Borussia Dortmund-Villarreal

21:00 Porto-Manchester City

21:00 Lille-Real Betis

21:00 Real Madrid-Inter

Mercoledì 9 settembre 2026

18:45 Barcellona-Feyenoord

18:45 Stoccarda-Viking

21:00 Liverpool-Atletico Madrid

21:00 Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava

21:00 Sporting Lisbona-Galatasaray

21:00 Napoli-Arsenal

Giovedì 10 settembre 2026

18:45 Fenerbahce-Roma

18:45 PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk

21:00 Como-RB Lipsia

21:00 Bayern Monaco-Bodo/Glimt

21:00 Manchester United-Qarabag

21:00 Slavia Praga-Lens