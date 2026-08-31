UEFA, Marchetti: "Emozione forte iniziare con Napoli-Arsenal e Real-Inter"

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Il vice segretario generale della UEFA, Giorgio Marchetti, parla dei sorteggi Champions di Napoli e Inter. Il punto su sosta nazionali e squadre rivelazione

Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 per parlare della Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dai sorteggi: "Le coppe europee sono difficili per tutti. Sono eccitanti, attraenti, ci sono delle sfide di grande valore. Per l'Italia vedere iniziare la Champions League con Real Madrid-Inter e Napoli- Arsenal alla prima giornata non può che accendere la fantasia di tutti i tifosi. Queste sono le partite che contano. L'Inter e la Roma che si ritrovano subito Mourinho dall'altra parte sono veramente delle emozioni forti".

Scontro FIFA-UEFA, può confermare che la UEFA sta preparando una denuncia penale in Svizzera contro Infantino?

"Tutto che stiamo facendo è stato detto. Non posso esprimermi sulla parte legale, c'è qualcuno che sta lavorando e vedremo. Questa vicenda del FIFA Forward Enterprise, ovvero il tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati e il modo in cui il progetto è stato portato avanti ha aperto una ferita difficilmente sanabile per il calcio".

Maxi sosta per le Nazionali. Cosa ne pensa?

"È stato uno degli elementi discussi qualche anno fa, quando si trattò di fare il calendario fino al 2030. Il calendario interazione appartiene alla Fifa, ma tutti gli stakeholder, le confederazioni, le leghe e i club sono stati coinvolti. Per questa scelta della finestra lunga è stato deciso di provare ad accorpare due finestre per vedere di ottimizzare la situazione dei club e dei giocatori e limitare il numero di viaggi internazionali. Questo dovrà passare lo scrutinio della prova pratica, vediamo come e se funzionerà bene o se ci sarà da rivedere qualcosa".

Sistema Champions anche per le Nazionali a partire dal 2028?

"Si, è un sistema che ha dimostrato di essere valido, di offrire interesse alla competizione, di portare elementi di varietà e di rendere partite molto interessanti per tutte le squadre".

Squadre novità di quest'anno come Como, Lask, Sabah e Viking.

"Questo è il principio che abbiamo sempre affermato. I valori del calcio sono i valori del campo. Contano i nomi e gli stadi, ma conta soprattutto il merito sportivo. Quando ci sono club che hanno la forza, la capacità sportiva di affermarsi sul terreno di gioco e di vincere delle sfide, hanno il diritto di partecipare. È la bella storia del Como, come degli altri tre club, Ogni anno abbiamo delle novità simili, perché è l'essenza del modello sportivo europeo: competizioni aperte, merito sportivo, chi vince sul campo ha il diritto di partecipare ed avanzare in Europa".