Ultim'ora Clamoroso Man City, in arrivo top player del Liverpool: sfiderà anche il Napoli

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Cody Gakpo ha scelto il Manchester City: trattativa col Liverpool per l’olandese, che potrebbe affrontare il Napoli in Champions League

Il Manchester City si prepara a piazzare un colpo clamoroso sul mercato: Cody Gakpo avrebbe scelto di lasciare il Liverpool per trasferirsi ai Citizens. Lo riporta The Athletic, secondo cui i due club sono già al lavoro per trovare l’accordo definitivo. L’attaccante olandese, 27 anni, avrebbe rifiutato la possibilità di approdare al Tottenham, preferendo invece la squadra guidata da Enzo Maresca, subentrato a Pep Guardiola.

Gakpo-City, un nuovo rinforzo contro il Napoli

Nonostante il rinnovo quinquennale firmato nell’agosto 2025, successivo alla conquista della Premier League con 18 gol e 7 assist, Gakpo avrebbe deciso di cambiare aria dopo le difficoltà incontrate nella stagione scorsa. Il suo passaggio renderebbe ancora più ricco il reparto offensivo del Manchester City, avversario del Napoli nella fase campionato di Champions League. Gli azzurri affronteranno la squadra di Maresca all’Etihad, il 24 novembre alle ore 21:00, e dovranno fare i conti anche con il nuovo rinforzo olandese, qualora l’operazione fosse completata.