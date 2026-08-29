Eurorivali - Il Porto di Farioli è inarrestabile: 5ª vittoria di fila e 0 gol subiti
Il Porto continua a viaggiare a ritmi impressionanti. La squadra di Francesco Farioli sta facendo bottino pieno in questo inizio di stagione: ha centrato oggi la quinta vittoria consecutiva, superando per 3-0 l’Academico Viseu. Il dato più significativo riguarda la solidità difensiva: i Dragoes non hanno ancora subito gol sin qui, dopo aver battuto anche Torreense (1-0), Alverca (2-0), Rio Ave (2-0) e Arouca (2-0). Cinque successi, dieci reti realizzate e porta sempre inviolata per la squadra del tecnico italiano, che si candida a essere uno dei rivali più insidiosi del Napoli nella league phase di Champions league. Gli azzurri affronteranno il Porto in trasferta, il prossimo 4 novembre alle ore 21:00.
Champions League, il calendario del Napoli
1a giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal
2a giornata - 13 ottobre - 21.00 Villarreal-Napoli
3a giornata - 20 ottobre - 21.00 Napoli-Bodo
4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli
5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Man City-Napoli
6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge
7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli
8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking
Serie A Enilive 2026-2027
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