Ufficiale Napoli-Arsenal, niente trasmissione in chiaro: ecco dove vederla

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Cresce l’attesa per l’esordio del Napoli in Champions League contro l’Arsenal: la sfida trasmessa in esclusiva su Prime Video.

È iniziato il conto alla rovescia per il debutto del Napoli in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà l’Arsenal al Maradona mercoledì 9 settembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, con il prepartita che prenderà il via alle 19.30. Per gli azzurri si tratta subito di un appuntamento di grande prestigio, contro una delle squadre più attese della competizione.

L’Arsenal finalista della scorsa Champions

Il debutto europeo del Napoli sarà subito contro una squadra che nella passata stagione è arrivata fino all’atto conclusivo della competizione. L’Arsenal ha infatti disputato la finale di Champions League 2025/26 contro il Paris Saint-Germain alla Puskás Aréna di Budapest. La sfida si è conclusa sull’1-1 dopo i tempi supplementari, rendendo necessari i calci di rigore: dal dischetto il PSG ha avuto la meglio per 4-3, conquistando per il secondo anno consecutivo il trofeo.