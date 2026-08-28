Man City, Haaland: "Serve solo tempo. Stiamo tornando, fidiamoci di Maresca!"
Il Manchester City, rivale anche del Napoli in Champions League, conquista la seconda vittoria consecutiva in Premier League battendo 4-1 il Crystal Palace a Selhurst Park e lasciando intravedere netti miglioramenti. Al termine del match ha parlato l'autore del primo e del quarto , Erling Haaland, diffondendo fiducia verso il nuovo progetto tecnico di Enzo Maresca:
"Facciamo dei passi, partita dopo partita. Torneremo... abbiamo solo bisogno di qualche partita. Abbiamo giocato bene, voglio dire, c'è un nuovo manager e tutto il resto che sappiamo, ma abbiamo giocato insieme. Sappiamo cosa fare e dobbiamo solo fidarci di Enzo. Questa è la strada giusta, siamo tutti nella giusta direzione", le parole, da leader, dell'attaccante del Manchester City.
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