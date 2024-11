Rivoluzione Inter, Inzaghi fa 8 cambi rispetto a Verona: in Champions sarà sempre così

vedi letture

Ancora maxi-rotazioni per l'Inter. Per la partita di stasera contro il Lipsia, da vincere per blindare l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha preparato addirittura 8 cambi rispetto agli undici scesi in campo dal 1' a Verona contro l'Hellas.

Non cambia la costante del percorso europeo finora: 7 cambi con City, Stella Rossa e Young Boys, 6 con l'Arsenal. Oggi i cambi saranno 8 "sempre che la rifinitura della mattinata non regali novità o contrattempi", spiega la Gazzetta dello Sport: "E sarà sempre così, almeno per tutta la prima fase, in sostanza (almeno) fino agli ottavi di finale di marzo".

Le probabili formazioni di Inter-Lipsia - INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.