Rodrygo gela San Siro all’89’: il Real di Ancelotti batte l’Inter 1-0

L'Inter perde in casa 1-0 all'esordio del gruppo D di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Buon primo tempo della squadra di Simone Inzaghi che però cade all'ultimo minuto del match: Valverde serve un pallone centrale per Camavinga che gioca di sponda per Rodrygo. L'attaccante conclude in girata da posizione ravvicinata superando Handanovic e gelando San Siro.