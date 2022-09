Salisburgo-Milan, le formazioni ufficiali: out Messias

Confermate le indiscrezioni della vigilia per il Salisburgo.

Confermate le indiscrezioni della vigilia per il Salisburgo, con il 4-1-3-2 di Jaissle che trova Kameri in mediana per l'infortunato Sucic. Il Milan di Pioli invece cambia per un undicesimo rispetto alla partita con l'Inter: fuori Messias e dentro Saelemaekers.

RB Salisburgo (4-1-3-2)

Koch; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjaergaard; Fernando, Okafor.

Allenatore: Jaissle.

Milan (4-2-3-1)

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.