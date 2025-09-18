Simeone, quasi rissa con un tifoso in Liverpool-Atletico: "Gli ho detto una sola cosa"

vedi letture

Nonostante le grandi gesta che si sono viste in campo nella sfida di Champions tra Liverpool e Atletico Madrid, a rubare la scena è stato soprattutto ciò che è successo a margine del campo, dove il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha avuto un accesissimo confronto con un tifoso dei Reds che lo ha portato all'espulsione. Una discussione che si è anche protratta nel post match, quando il Cholo ha duramente criticato l'atteggiamento avuto dall'uomo nel corso dei 90 minuti: "Siamo in una situazione in cui non abbiamo il diritto di reagire. Non è giusto reagire, perché siamo i protagonisti - ha spiegato Simeone a Movistar dopo la partita -. Ma allo stesso modo in cui combattiamo il razzismo e gli insulti verso i giocatori, vediamo anche quello che succede contro le panchine che sono attaccate alle tribune e non è facile ricevere insulti per tutta la partita. È arrivato il terzo gol e oltre agli insulti c'è stato un gesto, e io sono una persona".

Parole a cui ha voluto replicare proprio il diretto interessato, di nome Jonny Poulter, attraverso un video pubblicato sui propri social già divenuto virale. "È ora di sfogarsi su quello che è successo ieri sera con Simeone", ha esordito Poulter. "Penso che sia stato un po' codardo" l'attacco all'allenatore degli spagnoli.

Il tifoso del Liverpool ha poi spiegato: "I media spagnoli gli hanno chiesto cosa fosse stato detto, se fosse qualcosa di razzista, se riguardasse la Guerra delle Falkland , tutte queste sciocchezze, giusto? Non c'è stato nulla di razzista detto da me o da chiunque altro, non c'è mai stato un accenno alla Guerra delle Falkland da parte mia o di chiunque altro, ma il fatto che glielo abbiano chiesto e lui non abbia risposto, e si sia semplicemente alzato e se ne sia andato, ha lasciato la situazione aperta a speculazioni per tutti. Non ho mai detto nulla, a parte... (fa il gesto del dito) vai a farti fottere". Infine l'accusa a sua volta: "Quando hanno pareggiato hanno esultato davanti a noi e poi Simeone è venuto da me e mi ha sputato".