Sorpresa a Bergamo, l'Atalanta rischia: Midtjylland avanti 1-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo a Bergamo tra Atalanta e Midtjylland, match valido per il gruppo D di Champions League. Ospiti a sorpresa in vantaggio, al 13' su una palla vagante, dopo gli sviluppi di una punizione, Kaba di petto riesce ad agire da sponda per Scholz che, di controbalzo, manda sotto l'incrocio dei pali.