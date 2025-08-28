Ufficiale Sorteggio Champions, De Bruyne torna a Manchester! Il Napoli sfiderà il City

Il Napoli dalla prima fascia Champions becca il Chelsea ed il Manchester City. I blues faranno visita al Diego Armando Maradona mentre Kevin De Bruyne tornerà a casa, a Manchester perché si giocherà all'Etihad la gara contro gli inglesi. Ora si passa alla seconda fascia dove il dislivello di valori è enorme. Il live è in corso e puoi seguirlo con il nostro live

