Sorteggio Champions, De Bruyne torna a Manchester! Il Napoli sfiderà il City
Il Napoli dalla prima fascia Champions becca il Chelsea ed il Manchester City. I blues faranno visita al Diego Armando Maradona mentre Kevin De Bruyne tornerà a casa, a Manchester perché si giocherà all'Etihad la gara contro gli inglesi. Ora si passa alla seconda fascia dove il dislivello di valori è enorme. Il live è in corso e puoi seguirlo con il nostro live
