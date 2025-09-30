Ufficiale Sporting, i convocati di Borges per Napoli: due assenti, recuperato Diomande

Sono 23 i convocati di Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, per la partita di domani contro il Napoli, in programma alle 21 allo stadio Maradona e valida per la seconda giornata della league phase di Champions League. Il tecnico portoghese recupera Ousmane Diomande. Unici assenti Bragança e Nuno Santos. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Rui Silva, João Virgínia e Diogo Pinto.

Difensori: Matheus Reis, Eduardo Quaresma, Mangas, Debast, Fresneda, Diomande, Vagiannidis, Maxi Araújo e Inácio.

Centrocampisti: Morita, João Simões, Hjulmand, Kochorashvili e Pedro Gonçalves.

Attaccanti: Geny Catamo, Alisson, Quenda, Trincão, Suárez e Ioannidis.