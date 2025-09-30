Sporting, Vagiannidis: “Napoli grande squadra, tifosi incredibili e stadio difficile”

Georgios Vagiannidis, terzino destro dello Sporting Lisbona, ha parlato a Sport TV alla vigilia della partita contro il Napoli: “Le partite della Champions League hanno sempre le loro storie, il loro entusiasmo. Penso che sarà una grande partita contro una grande squadra. E, naturalmente, siamo preparati al 100% per affrontarli”.

A livello individuale, spera di debuttare nella competizione: "Sì, sin da bambino sogno di giocare in questa competizione, non vedo l'ora di fare il debutto".

Il 24enne ha anche parlato dell'adattamento e del Napoli: "Lisbona ha molte somiglianze con la Grecia, il clima, la gente... i primi mesi sono stati molto buoni. E spero di rimanere qui molto più a lungo. La squadra è migliore di quanto mi aspettassi. Sono campioni del Portogallo, quindi il livello è molto alto. Devo mantenere il livello, per migliorare ad ogni allenamento e ad ogni partita. Ed è per questo che gareggeremo anche in Champions League. Italia? Grande paese, Napoli è una grande città. Ci sono stato una volta, i tifosi sono incredibili, ci aspettiamo una grande atmosfera, in uno stadio molto difficile”.