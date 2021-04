SuperChampions, tifosi big europee uniti contro Agnelli: "Con la sua avidità illimitata vuole dissanguarci"

Diversi gruppi organizzati di ultras delle big europee hanno scritto stamattina ad Andrea Agnelli in vista della riforma della Champions League dalla stagione 2024-25, che dovrebbe essere varata fra tre giorni durante la riunione del Comitato Esecutivo della UEFA. Una riforma che è stata "immaginata da e per un manipolo di club già immensamente ricco. Il tuo piano di ristrutturazione della Champions League", si legge, "è basato sull'aumento del numero di partite, l'introduzione di una qualificazione basata sui risultati maturati in passato e l'appropriazione dei diritti commerciali della competizione. Minaccia l'integrità del nostro sport nel suo insieme".

I gruppi firmatari accusano il presidente della Juventus e dell'ECA di voler "allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino sempre più tempo e denaro per seguire il loro club. La lobby del club sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle tue fantasie o finanziare la tua avidità illimitata".

La lettera è co-firmata da gruppi di tifosi dei club rappresentati nel consiglio esecutivo della European Association of Clubs (ECA). Come riporta RMC Sport, hanno firmato i Bad Gones del Lione e il Collective Ultras Paris del PSG, insieme a gruppi ultras di Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid.