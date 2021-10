Terzo ko su tre gare per Pioli in Champions: il Porto batte 1-0 il Milan

Niente da fare per il Milan ancora a secco in Champions League. La squadra di Pioli perde 1-0 contro il Porto e resta a zero punti nel gruppo B. Allo Stadio do Dragão primi 45' giocati ad alta intensità e complicati per i rossoneri con i portoghesi pericolossisimi col palo colpito dal limite da Luis Diaz dopo una palla persa da Bennacer. Nella ripresa arriva al 65' la rete della vittoira della squadra di Sergio Conceiçao. Joao Mario salta Kalulu e va al cross, Oliveira al volo svirgola e la palla si impenna, dopo uno scontro tra Taremi e Bennacer il pallone rimane buono per Luis Diaz sui sedici metri con un destro a giro supera Tatarusanu.