Tmw - Arthur non cambia idea: il giocatore non ascolta l'ultimatum del Barça e resta in Brasile

Arthur ha deciso e, come raccolto da TMW, non rientrerà a Barcellona neanche nelle prossime ore. Dalle fonti più vicine al calciatore brasiliano filtra un messaggio chiaro, chiarissimo: nonostante l'ultimatum del club (o torna oggi o sarà aperta nei suoi confronti una procedura disciplinare), il classe '96 ha già fatto sapere infatti che non ha alcuna intenzione di cambiare idea. La sua posizione resta ferma, proprio perché il promesso sposo della Juventus pensa che neanche in Champions League, con mister Quique Setién in panchina, potrebbe ritagliarsi almeno un minimo di spazio.

Arthur, come raccontato ieri sempre su queste colonne, ha chiesto al suo entourage di lavorare alla risoluzione immediata del contratto che lo lega ai blaugrana fino al termine di questa stagione e intende dunque restare in vacanza in Brasile fino al suo trasferimento definitivo a Torino, previsto già a fine agosto.