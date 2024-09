Tragedia sulla A4: tifoso inglese muore investito, era in Italia per Milan-Liverpool

Tragedia sulla A4 nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre. Un uomo è stato investito e ucciso poco prima dell'1 dopo esser stato investito nel tratto di autostrada tra Seriate e Bergamo nei pressi dell'aeroporto di Orio al Serio: secondo quanto riporta l'edizione on line del Corriere di Bergamo, si tratta un uomo di nazionalità irlandese, di 51 anni, che era atterrato all'aeroporto bergamasco poco prima di mezzanotte direttamente da Manchester.

Era un tifoso del Liverpool - si legge - che stasera gioca a San Siro contro il Milan in Champions League. In tasca, oltre al passaporto, aveva un biglietto per la partita di stasera. L'ipotesi è che stesse cercando il proprio albergo e che possa esser stato tradito dalle indicazioni del navigatore. Sta indagando la polizia stradale di Seriate, anche per capire se l'uomo fosse in uno stato psicofisico alterato e se ci fossero - come pare - anche altri tifosi testimoni.