Tuchel distrugge Kim: "Troppo frettoloso nelle due occasioni, errori che si pagano!"

Pioggia di critiche su Kim Min-jae. L'ex difensore del Napoli è stato scelto all'ultimo minuto per sostituire Matthijs de Ligt nella sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid, valida per l'andata delle semifinali di Champions League e terminata 2-2.

Thomas Tuchel, come sempre, è stato un po' più duro in conferenza stampa. “È stato troppo frettoloso nelle due occasioni. Ha fatto il primo passo troppo presto e si è lasciato infilare dal passaggio di Toni Kroos. È stato troppo aggressivo. Sul secondo gol purtroppo ha commesso un altro errore: eravamo 5 contro 2, eravamo in superiorità e non c'era bisogno di difendere aggressivamente su Rodrygo. Proprio mentre era arrivato Dier, Kim ha steso Rodrygo. Purtroppo questi errori vengono puniti, ma sono cose che succedono".