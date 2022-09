Tuchel esonerato, il Chelsea sogna: spuntano due big per la panchina

Graham Potter è il preferito del Chelsea per la successione di Thomas Tuchel, esonerato in mattinata

Graham Potter è il preferito del Chelsea per la successione di Thomas Tuchel, esonerato in mattinata, ma quello dell'allenatore del Brighton non è l'unico nome nella lista dei Blues. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK nelle idee della nuova proprietà ci sarebbe anche la voglia di fare un tentativo per Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino, entrambi liberi da vincoli contrattuali con altri club.