UFFICIALE - Champions League, i gironi: Juve col Barça, urna benevola per le italiane di terza fascia

Sono ancora in corso i sorteggi dei gironi di Champions League. Urna benevola per le italiane fin qui. La Juventus, oltre al Barcellona, pesca la Dinamo Kiev. Inter, Atalanta e Lazio erano in terza fascia e hanno tutte evitate un girone di ferro

Gruppo A

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Red Bull Salisburgo

Lokomotiv Mosca

Gruppo B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Monchengladbach

Gruppo C

Porto

Manchester City

Olympiacos

Olympique Marsiglia

Gruppo D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

Gruppo E

Siviglia

Chelsea

Krasnodar

Rennes

Gruppo F

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Club Brugge

Gruppo G

Juventus

Barcellona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

Gruppo H

Paris Saint-Germain

Manchester United

RB Lipsia

Istanbul Basaksehir