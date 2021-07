UFFICIALE - Champions League, sorteggiati i preliminari del terzo turno: gli accoppiamenti

Sono stati sorteggiate oggi le squadre che prenderanno parte al terzo turno dei preliminari di Champions League, che si disputeranno il 3, il 4 e il 10 di agosto. Come sempre, sono stati sorteggiati due calendari diversi, quella delle squadre 'campioni' e quello delle squadre 'piazzate'. Alcune sfide non sono ancora ben definite, e avranno bisogno di un turno preliminare per capire quali squadre si andranno ad affrontare e si guadagneranno il pass valido per gli spareggi Champions, l'ultimo turno prima dei gironi della massima competizione europea per club. Di seguito tutti gli abbinamenti.

PERCORSO CAMPIONI

Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) - Legia Warszawa (POL) / Flora Tallinn (EST)

Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)

Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) - Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)

Kairat Almaty (KAZ) / Crvena zvezda (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) - Rangers (SCO)

Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU) - SK Slavia Praha (CZE)

PERCORSO PIAZZATE

PSV Eindhoven (NED) / Galatasaray (TUR) - Celtic FC (SCO) / Midtjylland (DEN)

Spartak Moskva (RUS) - Benfica (POR)

Genk (BEL) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Monaco (FRA) - Rapid Wien (AUT) / Sparta Praha (CZE)