UFFICIALE - Champions, solo Union Berlino-Napoli sarà in chiaro in tv

Il 24 ottobre Union Berlino-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Si tratterà dell'unica gara delle sei dei gironi in chiaro per la squadra azzurra

TuttoNapoli.net © foto di José Maria Diaz Acosta Il 24 ottobre Union Berlino-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Si tratterà dell'unica gara delle sei dei gironi in chiaro per la squadra azzurra. Il 19 settembre verrà trasmessa Lazio-Atletico Madrid. Nel mese di ottobre ci saranno il 3 Inter-Benfica e il 24, appunto, Union Berlino-Napoli. Il mese di novembre sarà dedicato al Milan con il match contro il Psg del 7 e contro il Borussia Dortmund del 28. Il 12 dicembre Canale 5 trasmetterà Inter-Real Sociedad. 19 settembre – Lazio-Atletico Madrid 3 ottobre – Inter-Benfica 24 ottobre – Union Berlin-Napoli 7 novembre – Milan-PSG 28 novembre – Milan-Borussia Dortmund 12 dicembre – Inter-Real Sociedad