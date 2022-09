UFFICIALE - PSG, ancora problemi alla schiena per Navas: non convocato per il Maccabi

Christophe Galtier ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera tra Maccabi Haifa e PSG

Christophe Galtier ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera tra Maccabi Haifa e PSG, valida per la seconda giornata del gruppo H che comprende anche la Juventus. Assenti dalla lista, riportata di seguito Renato Sanches, Presnel Kimpembe e Keylor Navas. Il portiere ex Real Madrid soffre ancora di problemi alla schiena e non si recherà in Israele.

Portieri: Donnarumma, Sergio Rico, Letellier.

Difensori: Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Bitshiabu.

Centrocampisti: Verratti, Fabian Ruiz, Danilo, Vitinha, Sarabia, Soler, Zaire-Emery.

Attaccanti: Mbappé, Neymar, Messi, Ekitike.