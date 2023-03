UFFICIALE - Uefa punisce l’Eintracht per fumogeni in Curva: multa e chiusura del settore

La UEFA ha reso note le proprie decisioni in merito agli episodi di violenza tra tifosi, ma anche in campo, verificatisi durante le ultime gare di Champions, Europa e Conference League. Questo lo stralcio di comunicato che riguarda le italiane: "La Commissione Controllo, Etica e Disciplina dell'UEFA ha preso le seguenti decisioni che influiranno sulla presenza dei tifosi ai prossimi impegni UEFA:

Eintracht Francoforte (GER) - SSC Napoli (ITA), 21 febbraio 2023 (UEFA Champions League 2022/23)

Sanzionato l'Eintracht Francoforte con una multa di 50.000 € e ordinare la chiusura parziale dello stadio di Eintracht Francoforte (cioè l'intera Kurve West inferiore, composta dai settori 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) durante la prossima (1) partita di competizione UEFA che giocherà come squadra di casa, per aver acceso fuochi d'artificio.

Sanzionato l'Eintracht Francoforte con una multa di 20.000 € per il blocco dei passaggi pubblici.

Sospendere il giocatore di Eintracht Francoforte, il signor Kolo Muani Randal, per una partita di competizione UEFA per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento.