Ultime da Liverpool: ballottaggi e possibili scelte di Klopp contro il Napoli

Ultime da Liverpool in vista della gara di domani contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime da Liverpool in vista della gara di domani contro il Napoli. C'è la possibilità che almeno uno tra Thiago Alcántara e Arthur inizi dal primo minuto, le altre opzioni sono Fabinho, Harvey Elliott e James Milner. Roberto Firmino potrebbe prendere il posto di Darwin Nunez in attacco, mentre Joel Matip è in lizza per sostituire Joe Gomez come partner di Virgil van Dijk.