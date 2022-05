VIDEO - Champions, Adidas presenta il pallone della finale con la scritta "pace"

L'Adidas, sponsor della UEFA, ha presentato il pallone ufficiale della finale di Champions League, che si disputerà il prossimo 28 maggio a Parigi tra Real Madrid e Liverpool. Un pallone color bianco e argento che porterà un messaggio importante: sopra, infatti, è stata scritta la parola "pace", sia in inglese che in cirillico.

THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶​

​

We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2