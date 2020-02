VIDEO - Emergenza in casa Barça: Jordi Alba costretto a lasciare il campo per infortunio

Continuano a piovere brutte notizie in casa Barcellona. Dopo poco più di un quarto d'ora del match con il Getafe, Jordi Alba è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Il terzino spagnolo ha provato a stringere i denti, ma poi il dolore non gli ha permesso di continuare. Fuori, toccandosi la coscia, è stato inquadrato dalle telecamere visibilmente dolorante e quasi in lacrime in panchina. A questo punto è da considerare in dubbio la sua presenza per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma tra dieci giorni esatti.