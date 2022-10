VIDEO - Il Napoli cala il poker all’Ajax e vola gli ottavi: gol e highlights della sfida

Qualificazione in grande stile per il Napoli, che battendo 4-2 l'Ajax fa quattro vittorie in quattro partite e strappa con due turni d'anticipo il pass per gli ottavi

Qualificazione in grande stile per il Napoli, che battendo 4-2 l'Ajax fa quattro vittorie in quattro partite e strappa con due turni d'anticipo il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Si tratta della prima volta in assoluto nella sua storia, per il club campano: una impresa raggiunta grazie alle reti di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. Di seguito gol e highlights della sfida: