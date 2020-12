VIDEO - Incredibile a Parigi! Psg-Başakşehir sospesa per insulto razzista del quarto uomo

Paris Saint Germain-Başakşehir, gara valevole per il gruppo H di Champions League, è stata sospesa nel corso del primo tempo. I giocatori turchi hanno lasciato il campo per un insulto razzista del quarto uomo nei confronti di un membro della panchina della squadra di Istanbul. L'ufficiale di gara Sebastian Coltescu avrebbe richiamato l'arbitro per far espellere un membro della panchina turca (l'assistente Webo, che avrebbe protestato troppo), e il quarto uomo avrebbe indicato il colpevole aggiungendo il termine "jucatorul negru", facilmente traducibile dal rumeno. A quel punto sarebbe scoppiato il putiferio che ha portato alla sospensione della partita. Di seguito le immagini dell'accaduto.

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that' #PSGBAS pic.twitter.com/5ZUQfcEIkG