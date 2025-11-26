Zappacosta salva Carnesecchi: Eintracht-Atalanta 0-0 all'intervallo

Nei primi 45 minuti della sfida tra Eintracht Francoforte e Atalanta regna l’equilibrio assoluto, con il risultato che rimane fermo sullo 0-0. L’avvio di gara è caratterizzato da una fase di studio molto marcata, in cui entrambe le squadre mantengono un’organizzazione tattica impeccabile. Pressing, riaggressione e duelli individuali sono gli elementi centrali di questo primo tempo, ma le occasioni davvero nitide scarseggiano. Nella prima mezz’ora si registrano soltanto una conclusione di Chaibi neutralizzata da Carnesecchi e un colpo di testa di Koch che sfiora la traversa. Ai punti, seppur leggermente, l’Eintracht sembra più intraprendente, pur senza riuscire a trovare il guizzo decisivo.

Col passare dei minuti l’Atalanta prende coraggio e prova a rendersi pericolosa attraverso le combinazioni del tridente composto da De Ketelaere, Lookman e Scamacca. Le azioni si sviluppano spesso sulla destra, ma le occasioni più importanti nascono centralmente, come dimostra il clamoroso doppio palo nel giro di pochi secondi: prima Lookman, con una splendida girata dal limite, colpisce il legno, poi Scamacca, sul prosieguo dell’azione, centra nuovamente il palo con il mancino. Nel finale anche l’Eintracht sfiora il vantaggio, ma Zappacosta salva tutto su un tiro ravvicinato di Götze. L’ultima emozione arriva da una conclusione imprecisa di Lookman nel recupero, prima che un primo tempo vivace e ben giocato si chiuda senza reti.