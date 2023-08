Accostato al Napoli, Amrabat non convocato. Romano: "La Fiorentina aspetta l'offerta dello United"

Sofyan Amrabat non farà nuovamente parte dei convocati della Fiorentina per la partita di Conference League contro il Rapid Vienna. La decisione è stata presa dalla Fiorentina. Il centrocampista, accostato anche al Napoli, non si allenerà con la prima squadra né giocherà: voleva solo aspettare il Manchester United dalla fine di giugno. Fiorentina, ancora in attesa dell'offerta del club inglese. A riferirlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

Sofyan Amrabat again won’t be part of Fiorentina squad for the game vs Rapid Wien, decision made. ️🇲🇦 #MUFC



He won’t train with 1st squad or play — he only wanted to wait for Man United since end of June.



Fiorentina, still waiting for United bid. https://t.co/yx4RoIWmqN